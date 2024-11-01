«Рёнхап»: Северная Корея запустила новейшую МБР «Хвасон-19»

Пхеньян осуществил пуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-19», информирует южнокорейское агентство «Рёнхап».
Запуск был произведён в четверг. СМИ сообщали, что баллистическая ракета «большой дальности» была запущена из района Пхеньяна в направлении Японского моря.
По данным властей Японии, дальность полёта составила 1000 километров, а высота — семь тысяч километров. Японские власти также заявили, что речь идёт о «самой большой продолжительности и высоте полёта за всё время пусков».
Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что КНДР ответит ядерным оружием, если Южная Корея применит силу.