Западные партнёры Киева требовали, чтобы Зеленский создал «видеозавещание» перед началом специальной военной операции, заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Он подчеркнул, что западные государства были уверены в проигрыше Украины ещё в начале 2022 года.
Кулеба отметил, что перед началом СВО ему советовали не возвращаться в Киев.
«Мне послал сообщение один человек, большой друг Украины, и когда я сказал, что возвращаюсь, он сказал: “Ну тогда нужно, чтобы Зеленский записал видеозавещание, на всякий случай”», — сказал он.
Заявление прозвучало в докфильме украинского телеканала ТСН.
Кулеба добавил, что народ Украины на протяжении 31 года «существенно переоценивал значение» страны для Соединённых Штатов. Он уточнил, что «относительно серьёзные» отношения Киева и США «начались в первых числах марта 2022 года, когда Украина не погибла».
Ранее политолог Владимир Киреев заявил, что Зеленский выставил Кулебу виновным во всех неудачах Киева.