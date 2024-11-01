Польша приступила к строительству укреплений на границе с Россией

«Началось строительство “Восточного щита”! Первые работы на границе с Россией», — написал Туск на странице в соцсети Х. В рамках развернутых в приграничной зоне работ будут выкопаны 800 км рвов, оборудованы минные поля и установлены противотанковые ежи. Кроме того, будет создана система видеонаблюдения.