Польша приступила к строительству укреплений на границе с Россией

«Началось строительство “Восточного щита”! Первые работы на границе с Россией», — написал Туск на странице в соцсети Х. В рамках развернутых в приграничной зоне работ будут выкопаны 800 км рвов, оборудованы минные поля и установлены противотанковые ежи. Кроме того, будет создана система видеонаблюдения.
О строительстве «Восточного щита» было объявлено в начале мая. Из распространенного тогда заявления канцелярии Дональда Туска следовало, что Польша намерена создать «комплексную оборонную инфраструктуру на восточном фланге НАТО для противодействия угрозам со стороны Белоруссии и России».
В феврале российский президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил об отсутствии у России планов нападения на страны НАТО, поскольку в этом нет никакого смысла.