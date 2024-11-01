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Польша приступила к строительству укреплений на границе с Россией

Польша начала строительство линии оборонительных укреплений на границе с Россией в рамках программы Восточный щит, сообщил премьер-министр страны Дональд Туск. Работы продлятся до 2028 года, стоимость проекта оценивается в 10 млрд злотых ($2,5 млрд).

Источник: РИА "Новости"

«Началось строительство “Восточного щита”! Первые работы на границе с Россией», — написал Туск на странице в соцсети Х. В рамках развернутых в приграничной зоне работ будут выкопаны 800 км рвов, оборудованы минные поля и установлены противотанковые ежи. Кроме того, будет создана система видеонаблюдения.

О строительстве «Восточного щита» было объявлено в начале мая. Из распространенного тогда заявления канцелярии Дональда Туска следовало, что Польша намерена создать «комплексную оборонную инфраструктуру на восточном фланге НАТО для противодействия угрозам со стороны Белоруссии и России».

В феврале российский президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил об отсутствии у России планов нападения на страны НАТО, поскольку в этом нет никакого смысла.