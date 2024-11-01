Лавров посетит страну ЕС впервые с начала СВО

«Делегации ОБСЕ регулярно информируются о ходе подготовки. Дополнительные практические подробности, включая приглашения, будут направлены всем делегациям в надлежащее время», — отметили в посольстве Мальты в Москве. В последний раз Лавров посещал страну ЕС в декабре 2021 года — тогда он также участвовал в заседании СМИД ОБСЕ, которое прошло в шведском Стокгольме.