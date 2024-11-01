Economist увидел признаки охлаждения Китая к сблизившейся с Россией КНДР

По мнению Сон Хён Ли из Азиатского центра Гарвардского университета, Китай может увидеть возможность оказать давление на Запад из-за укрепления отношений Москвы и Пхеньяна. На Западе могут посчитать, что Пекин способен помочь повлиять на эту связь, при этом «Китай потребует за это плату». Однако аналитик усомнился, что КНР сможет «подчинить своей воле» Северную Корею.