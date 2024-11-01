Economist увидел признаки охлаждения Китая к сблизившейся с Россией КНДР

Китай, вероятно, недоволен сближением России и Северной Кореи, на которую он обычно имел влияние, пишет The Economist со ссылкой на аналитиков.
Опасения Пекина связаны с тем, что он сильнее, чем Москва, заинтересован в стабильности на Корейском полуострове. Но укрепляя связи с Россией, КНДР может «осмелеть» и пойти на провокации в отношении Южной Кореи, пишет издание.
«Китайцы всегда говорят, что не имеют влияние на Северную Корею, но они охраняют свое влияние», — сказал один из них, Виктор Ча из аналитического центра в Вашингтоне. По его словам, Китай «потерял контроль» над ситуацией.
Андрей Ланков из Университета Кукмин в Сеуле рассказал, что северокорейские СМИ теперь публикуют гораздо больше статей о России, чем о Китае.
По мнению Сон Хён Ли из Азиатского центра Гарвардского университета, Китай может увидеть возможность оказать давление на Запад из-за укрепления отношений Москвы и Пхеньяна. На Западе могут посчитать, что Пекин способен помочь повлиять на эту связь, при этом «Китай потребует за это плату». Однако аналитик усомнился, что КНР сможет «подчинить своей воле» Северную Корею.
В этом году президент Владимир Путин посетил Северную Корею, итогом визита стал Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. 24 октября Госдума ратифицировала его.
Статья 4 этого соглашения предусматривает, что, «если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств, другая сторона немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися у нее средствами в соответствии со ст. 51 Устава ООН и законами КНДР и Российской Федерации».
В общей сложности в договоре 23 статьи, они предполагают расширение сотрудничества в торговле, экономике, инвестициях, науке и технологиях, в том числе в сферах космоса и мирного атома. Соглашение действует бессрочно.
Кроме того, Украина и Запад сообщали о появлении северокорейских военных в Курской области. И Москва, и Пхеньян отвергали эти данные.