В РФ с 1 ноября уточнили условия отказа в компенсации оплаты жилья и ЖКХ

Напомним, в России с 1 ноября начнет действовать новый порядок компенсации льготникам расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Граждан будут уведомлять о возможности получить скидки на оплату коммунальных услуг, если они имеют на это право и их платежи выше установленного в регионе порога.