Стояногло заявил о готовности к диалогу с РФ

По его словам, республика должна иметь сбалансированные отношения с иностранными государствами, чтобы сохранить свою независимость. «Наивно думать, что разрыв контактов или антагонизм с крупным соседом принесут выгоду стране. Напротив, именно конструктивные и взаимоуважительные связи позволяют нам оставаться суверенными и независимыми в своем выборе, а не заложниками односторонней политики. Парадоксально, но для настоящей независимости нужен сбалансированный диалог, а не обострение конфликтов», — сказал кандидат.