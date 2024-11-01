Журналист Саймон Шустер сообщил, что на Мюнхенской конференции, проходившей с 18 по 20 февраля 2022 года, вице-президент США Камала Харрис посоветовала Владимиру Зеленскому готовиться к созданию правительства в изгнании.
Кроме того, Харрис призвала выработать военные решения для подготовки Украины к партизанской войне.
Ранее бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что западные партнеры Киева требовали, чтобы Зеленский создал «видеозавещание» перед началом специальной военной операции.