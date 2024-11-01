Депутат ГД Колунов предложил использовать маткапитал на учёбу родителей

Российский парламентарий Сергей Колунов выступил с инициативой, согласно которой родители смогут получить образование с помощью маткапитала, сообщает РИА Новости.
Соответствующее обращение депутат ГД направил в Минтруд.
«Сегодня средства маткапитала можно направить только на образование ребёнка, однако я получаю массовые обращения с просьбой распространить эту возможность и на родителей. Объяснение этому простое — инвестировать в себя, в своё развитие, значит инвестировать в благополучие семьи», — заявил он.
Колунов выразил мнение, что на фоне «острого дефицита профессиональных кадров» в ряде отраслей экономики принятие законопроекта «будет способствовать дальнейшему развитию экономического потенциала» страны.
В документе приводится статистика, согласно которой жители РФ, имеющие степень магистра, в среднем получают зарплату на 20,96 процента больше, чем бакалавры. Кроме того, зарплата выпускников магистратуры на 13,41 процента выше, чем заработок специалистов.
Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что маткапитал на первого ребёнка в следующем году вырастет на 46 тысяч рублей, до 677 тысяч рублей.