ОБСЕ не изменила свою оценку относительно выборов в Молдавии

На просьбу уточнить, планируют ли структуры ОБСЕ предать огласке факты нарушений, в БДИПЧ заявили, что по итогам следующего тура будут представлены выводы наблюдателей. «Как и в заявлении по первому туру, мы будем наблюдать и оценивать второй тур и сообщать о наших выводах относительно того, насколько этот процесс соответствовал обязательствам ОБСЕ, национальному законодательству и другим международным стандартам демократических выборов. Эта отчетность будет соответствовать той же практике, что и в заявлении по итогам первого тура, и эта оценка будет представлена на пресс-конференции здесь, в Кишиневе, в понедельник», — пояснил собеседник агентства.