ВВС Израиля нанесли мощные удары по южному пригороду Бейрута

Израильские военные атаковали южный пригород столицы Ливана, информирует РИА Новости.
Корреспондент агентства рассказал, что военные самолёты нанесли не менее шести мощных ударов.
Столбы дыма можно наблюдать со стороны кварталов Гхбейри и Харет-Хрейк. Звуки взрывов были слышны в центре Бейрута.
Кроме того, сообщается, что в небе над городом на небольшой высоте ведут разведку не менее двух беспилотных летательных аппаратов ВС Израиля.
Другие подробности в настоящее время не приводятся. В Сети появились кадры авиаударов по Бейруту.
Ранее сообщалось, что в результате атаки Израиля по жилому комплексу рядом с больницей Харири в Бейруте погибли четыре человека.