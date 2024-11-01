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Лавров в декабре может впервые с начала СВО посетить страну Евросоюза

В Республике Мальта состоится встреча совета глав министерств иностранных дел ОБСЕ.

Источник: Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в декабре текущего года планирует посетить Мальту, сообщает газета «Ведомости».

В Республике Мальта состоится встреча совета глав министерств иностранных дел ОБСЕ. Данный визит станет первой поездкой Лаврова в страну ЕС с момента начала специальной военной операции.

В материале подчёркивается, что данную информацию подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«При таком сценарии Лавров впервые посетит страну-члена Евросоюза с момента начала спецоперации. По словам официального представителя МИД, “страна, принимающая это мероприятие, должна обеспечить возможность работы всем странам-членам ОБСЕ”», — отмечается в публикации.

Заседание состоится в Валлетте 5—6 декабря. По данным журналистов, российская сторона получит приглашение.

Ранее Лавров заявил, что попытки западных государств изолировать Российскую Федерацию на международной арене потерпели «полное фиаско». Он подчеркнул, что, в частности, об этом свидетельствует состоявшийся в Казани саммит БРИКС под председательством РФ.

Лавров Сергей