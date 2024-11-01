Более 200 иностранцев выдворят из Приморья

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Приморью, в результате проведенных оперативных мероприятий сотрудниками полиции выявлено и пресечено 510 административных правонарушений, в том числе 249 фактов нарушения правил въезда, выезда и режима пребывания на территории Российской Федерации, а также 51 нарушение правил осуществления иностранцами трудовой деятельности.
«Выявлено и пресечено 28 преступлений в сфере миграции, в том числе фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации, подделка, изготовление или оборот поддельных документов. Параллельно сотрудниками Госавтоинспекции Приморского края привлечено к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения 116 иностранных граждан», — прокомментировали в ведомстве.
По итогам операции судами принято 133 решения об административном выдворении нелегальных мигрантов за пределы Российской Федерации в форме контролируемого самостоятельного выезда, еще 97 иностранных граждан помещены в Центр временного содержания для последующего принудительного выдворения. Также 180 иностранцам запретят въезд в Россию.