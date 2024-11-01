Более 200 иностранцев выдворят из Приморья

«Выявлено и пресечено 28 преступлений в сфере миграции, в том числе фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации, подделка, изготовление или оборот поддельных документов. Параллельно сотрудниками Госавтоинспекции Приморского края привлечено к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения 116 иностранных граждан», — прокомментировали в ведомстве.