«Не собираемся участвовать в этом фарсе»: раздрай в приморской КПРФ

На отчетно-выборной конференции Приморского краевого отделения КПРФ, где должен решиться вопрос по будущему лидеру, произошел скандал. На этапе утверждения регламента и избрания комиссий треть делегатов покинула партийное мероприятие в знак протеста, сообщает ИА PrimaMedia.
Важность конференции подчеркнута статусом присутствующих. На мероприятие прибыл, в том числе, заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.
Как пояснили ИА PrimaMedia покинувшие конференцию делегаты, у них есть вопросы к составу мандатной комиссии. Коммунисты пытались внести свои предложения по кандидатурам, но им не дали слова.
«Мы покинули конференцию. Потому что не дают слова. Выбрали свою мандатную комиссию, счетную комиссию из своих людей и не дают слова. У нас были свои предложения по поводу мандатной комиссии, счетной комиссии. У нас есть право предложить свои кандидатуры, а у делегатов есть право проголосовать. Но ни одному коммунисту, у которого были предложения по составу мандатной комиссии, счетной комиссии, нам не дали слова. Мы не собираемся в таком фарсе участвовать, нарушать устав партии и, соответственно, закон», — заявил один из делегатов в холле здания.
На данный момент конференцию покинули как минимум 22 коммуниста. Это делегаты от Уссурийского, Надеждинского, Владивостокского отделений, в том числе первый секретарь Владивостокского горкома КПРФ Александр Сустов, представители Пограничного, Арсеньевского отделений компартии. Всего на конференцию избран 61 делегат.
Покинувшие конференцию делегаты заявляют о нелегитимности доклада первого секретаря ПКО КПРФ Анатолия Долгачева, который выступает сегодня с отчетом.
«Этот доклад комитет партии не утверждал. Мы на пленуме его не слушали, не обсуждали. Это будет не отчетный доклад комитета ПКО КПРФ, а личное мнение Долгачева», — сказал один из собеседников агентства.
Некоторые из них ранее вообще предлагали перенести проведение конференции. По партийному регламенту, конференции в регионах должны пройти до апреля 2025 года. Такую позицию они связывали с громким иском прокурора Приморского края к вице-спикеру ЗС ПК Анатолию Долгачеву по поводу несоответствия его доходов расходам и предлагали дождаться итогов рассмотрения дела в суде.
Тем временем конференция продолжается. Оставшиеся в зале коммунисты заявляют о провокации со стороны демаршировавших товарищей.
Журналистов на конференцию не пустили, заблаговременно объясняя это наличием внутрипартийных разборок.