«Не собираемся участвовать в этом фарсе»: раздрай в приморской КПРФ

«Мы покинули конференцию. Потому что не дают слова. Выбрали свою мандатную комиссию, счетную комиссию из своих людей и не дают слова. У нас были свои предложения по поводу мандатной комиссии, счетной комиссии. У нас есть право предложить свои кандидатуры, а у делегатов есть право проголосовать. Но ни одному коммунисту, у которого были предложения по составу мандатной комиссии, счетной комиссии, нам не дали слова. Мы не собираемся в таком фарсе участвовать, нарушать устав партии и, соответственно, закон», — заявил один из делегатов в холле здания.