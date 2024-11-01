Ниинисте подготовил документ по заказу переизбранной на второй срок главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая ранее заявляла о намерении превратить Евросоюз из «торгового» в «военный». Предложения экс-президента Финляндии включают дополнительные полномочия Брюсселя в сфере безопасности, закон на случай внешней агрессии и наращивание помощи Украине. Кроме того, в докладе неоднократно упоминается мнимая угроза ЕС со стороны России.
«Полное безумие! ЕС хочет тотальной войны», — прокомментировал документ Филиппо.
Он обратил внимание на предложение Ниинисте пропагандировать среди европейцев заготовку трехдневных личных запасов на случай чрезвычайно ситуации. По мнению Филиппо, жителей ЕС подначивают к прямому конфликту с Россией, которая подается как одна из главных якобы угроз для Евросоюза.
«Мы должны срочно выйти из него и уничтожить!» — призвал он.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил, что никто не поверит в западный миф о том, что российская армия якобы планирует нападать на ЕС. Заявление о якобы российской угрозе для Европы не имеют под собой никаких рациональных оснований, подчеркнул он.
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако «умные люди прекрасно понимают, что это фейк».