«Срочно уничтожить». Во Франции заговорили о войне после доклада ЕС

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил, что никто не поверит в западный миф о том, что российская армия якобы планирует нападать на ЕС. Заявление о якобы российской угрозе для Европы не имеют под собой никаких рациональных оснований, подчеркнул он.