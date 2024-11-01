«Бей крота»: Запад предупредил Киев о скорой катастрофе в Донбассе

«Быстрое продвижение России — это разительное изменение ситуации прошлого года, когда линии фронта оставались в основном статичными. Но тупик, который определил 2023 год, заложил основу для недавнего прогресса России», — отмечает газета.
Кроме того, издание указало на то, что украинские силы страдают от серьезной нехватки личного состава, из-за чего они значительно уступают по численности на поле боя.
«Многие подразделения, которые сейчас укомплектовывают линию фронта в Донбассе, состоят из представителей территориальной обороны Украины — гражданских лиц, которые добровольно пошли сражаться, но не имеют профессиональной подготовки», — приводит NYT слова аналитика Французского фонда стратегических исследований Винсента Турре.
Военный эксперт Паси Паройнен, в свою очередь, отметил, что в августе оборонительные линии Украины дали трещину, и Россия быстро продвинулась на 10 миль (16 километров) в направлении Покровска.
«Непрекращающиеся атаки, которые украинские силы должны отражать, напоминают игру “бей крота”, когда новые кризисные точки возникают быстрее, чем с ними можно справиться», — приводит его слова NYT.
Паройнен указал на то, что такая тактика позволяет России быстро продвигаться вперед всякий раз, когда она находит слабое место в обороне противника.
29 октября Минобороны России сообщило о взятии под контроль Селидово. В этот же день российские войска освободили еще три населенных пункта в ДНР — Катериновку, Доброволье и Горняк. Через последний, в частности, проходит важная железнодорожная линия, по которой снабжается значительная часть украинских войск в Донбассе. Кроме того, здесь находятся несколько крупных шахт. Освобождение Горняка нанесет серьезный урон угольной промышленности Украины.