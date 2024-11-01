NYT узнала о попытках США убедить Китай повлиять на КНДР из-за России

США при общении с Китаем поднимали вопрос о возможной отправке северокорейских военных для участия в конфликте на Украине, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
В Вашингтоне надеются, что Пекин сможет донести послание Запада до Пхеньяна и, возможно, повлиять на власти КНДР, чтобы ограничить или приостановить развертывание северокорейских сил.
О том же писал и The Economist. Аналитики в статье для журнала отметили, что у Китая есть влияние на Северную Корею, и российско-корейские контакты могут вызвать беспокойство в Пекине.
«Я скажу, что мы напрямую общались с представителями правительства Китая, чтобы четко выразить нашу обеспокоенность по поводу углубления военных отношений между Россией и Северной Кореей, а также дать понять, что, по нашему мнению, это должно вызывать беспокойство у Китая, а также у других стран региона», — говорил 30 октября представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.
В этом году Россия и КНДР заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Статья 4 этого соглашения предусматривает, что, «если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств, другая сторона немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися у нее средствами в соответствии со ст. 51 Устава ООН и законами КНДР и Российской Федерации».
Об отправке военных КНДР в зону конфликта на Украине в октябре заговорили на Западе и в Киеве — в частности, об этом заявили генсек НАТО Марк Рютте и украинский президент Владимир Зеленский. По утверждению зампреда США в ООН Роберта Вуда, речь идет о 8 тыс. человек.
В российском МИДе называли якобы переброску в Россию войск «вбросом и шумихой», в миссии КНДР в ООН — «беспочвенными стереотипными слухами». В Кремле неоднократно заявляли, что Россия располагает собственным потенциалом для проведения операции на Украине и не обращалась за помощью к другим странам.
Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о северокорейских военных, напомнил, что военнослужащие НАТО уже давно напрямую вовлечены в украинский конфликт.