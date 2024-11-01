NYT узнала о попытках США убедить Китай повлиять на КНДР из-за России

В этом году Россия и КНДР заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Статья 4 этого соглашения предусматривает, что, «если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств, другая сторона немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися у нее средствами в соответствии со ст. 51 Устава ООН и законами КНДР и Российской Федерации».