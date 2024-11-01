Председательство в СБ ООН на один месяц перешло к Великобритании

Вместе с тем ожидается, что в течение октября главной темой встреч членов СБ ООН традиционно будет ситуация на Ближнем Востоке, в частности в секторе Газа и на израильско-ливанской границе. Всего в течение месяца Совет Безопасности ООН проведет около 20 открытых заседаний и закрытых консультаций.