В Омской области переназначили нескольких руководителей

В частности, свои посты сохранили начальник Главного управления ветеринарии Омской области Владимир Плащенко и начальник Государственной жилищной инспекции Омской области Александр Киреев. С ними заключены новые трудовые контракты на один год. Отсчет нового рабочего периода будет вестись с 1 ноября 2024 года.