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В Омской области переназначили нескольких руководителей

Распоряжения появились на портале правительства региона.

Источник: Аргументы и факты

Двух руководителей омских ведомств переназначили еще на год. Об этом пишет портал «СуперОмск» со ссылкой на распоряжение первого вице-губернатора Омской области.

В частности, свои посты сохранили начальник Главного управления ветеринарии Омской области Владимир Плащенко и начальник Государственной жилищной инспекции Омской области Александр Киреев. С ними заключены новые трудовые контракты на один год. Отсчет нового рабочего периода будет вестись с 1 ноября 2024 года.

Ранее мы писали, что в Омской области назначен новый заместитель министра имущественных отношений.