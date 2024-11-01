В Омской области переназначили нескольких руководителей

Двух руководителей омских ведомств переназначили еще на год. Об этом пишет портал «СуперОмск» со ссылкой на распоряжение первого вице-губернатора Омской области.
В частности, свои посты сохранили начальник Главного управления ветеринарии Омской области Владимир Плащенко и начальник Государственной жилищной инспекции Омской области Александр Киреев. С ними заключены новые трудовые контракты на один год. Отсчет нового рабочего периода будет вестись с 1 ноября 2024 года.
Ранее мы писали, что в Омской области назначен новый заместитель министра имущественных отношений.