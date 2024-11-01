The Economist: Китай охладел к сблизившейся с Россией КНДР

С начала октября в СМИ активно обсуждается информация о том, что войска КНДР отправятся в зону спецоперации. На прошлой неделе The New York Times сообщила о переброске нескольких тысяч солдат КНДР в Курскую область. По данным газеты, это бойцы элитного подразделения Корейской народной армии, которые будут участвовать в контрнаступлении против ВСУ. До этого о переброске уже заявляли в ГУР минобороны Украины.