Завершается подача документов от инициативных групп на выборы-2025

Первой (26 октября) подала пакет необходимых бумаг инициативная группа действующего главы государства — Александра Лукашенко, спустя несколько дней она была зарегистрирована. При это тогда же ЦИК отказал в регистрации двух групп: находящегося за рубежом оппозиционного активиста Юрия Губаревича, так как он подал документы по электронной почте, а также Александра Дроздова — из-за отсутствия некоторых бумаг.
ЦИК на заседании четверг, 31 октября, ЦИК принял документы еще трех групп — Анны Канопацкой, Сергея Бобрикова и Дианы Ковалевой, а также принял решение о регистрации команд лидера ЛДПБ Олега Гайдукевича, Александра Хижняка из Республиканской партии труда и справедливости, главного идеолога Минска Ольги Чемодановой, а также первого секретаря ЦК КПБ Сергея Сыранкова.
Выборы-2025
Ранее на заседании Палаты представителей депутаты приняли решение назначить дату президентских выборов на 26 января 2025 года.
Согласно плану ЦИК, регистрация кандидатов в президенты будет проводиться с 22 по 31 декабря включительно.
С 1 января 2025 года начнется предвыборная агитация и информирование избирателей, с 21 по 25 января — досрочное голосование, а 26 января — основной день голосования на выборах.
Не позднее 5 февраля ЦИК должен установить итоги выборов президента. В случае необходимости второй тур голосования пройдет не позднее 9 февраля.