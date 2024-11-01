Завершается подача документов от инициативных групп на выборы-2025

Первой (26 октября) подала пакет необходимых бумаг инициативная группа действующего главы государства — Александра Лукашенко, спустя несколько дней она была зарегистрирована. При это тогда же ЦИК отказал в регистрации двух групп: находящегося за рубежом оппозиционного активиста Юрия Губаревича, так как он подал документы по электронной почте, а также Александра Дроздова — из-за отсутствия некоторых бумаг.