Лукашенко: Беларусь готова помочь Алжиру в обеспечении продовольственной безопасности

«Этот день в истории вашей страны символизирует стойкость, мужество и непоколебимую волю народа к построению самостоятельного государства, напоминает о жертвах и трудностях, которые пришлось преодолеть для обретения суверенитета. Белорусы чтят память о героях, которые внесли бесценный вклад в становление независимого Алжира», — говорится в поздравлении.
Глава государства с удовлетворением отметил, что белорусско-алжирские отношения вышли на новый уровень, а сотрудничество между странами продолжает укрепляться.
«Мы готовы помочь в реализации Ваших инициатив по созданию в Алжире зернового хаба, хаба удобрений, выходу на самообеспечение продуктами питания, а также в других отраслях», — подчеркнул Президент.
Александр Лукашенко пожелал Абдельмаджиду Теббуну и всем гражданам Алжира стабильности и дальнейшего процветания: «Пусть День революции всегда будет источником гордости и вдохновения для будущих поколений алжирцев».