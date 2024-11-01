Лукашенко: Беларусь готова помочь Алжиру в обеспечении продовольственной безопасности

«Этот день в истории вашей страны символизирует стойкость, мужество и непоколебимую волю народа к построению самостоятельного государства, напоминает о жертвах и трудностях, которые пришлось преодолеть для обретения суверенитета. Белорусы чтят память о героях, которые внесли бесценный вклад в становление независимого Алжира», — говорится в поздравлении.