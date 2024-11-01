Белый дом убрал из записи речи Байдена высказывание о «мусоре»

Позднее Харрис прокомментировала сравнение Байденом сторонников Трампа с мусором. Она заявила, что категорически не согласна с критикой групп людей, основанной на том, кого из кандидатов они поддерживают. Белый дом, в свою очередь, разослал стенограмму, указывая на то, что Байден не говорил, что сторонники Трампа — мусор, а всего лишь запутался в своих словах и осуждает конкретно высказывания Хинчклиффа.