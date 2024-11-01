Белый дом убрал из записи речи Байдена высказывание о «мусоре»

«Если есть разница в толковании текста, то пресс-служба может принять решение не предоставлять стенограмму общественности, но не может редактировать ее самостоятельно», — заявил руководитель отдела стенографии в Белом доме.
Несмотря на то что коррективы были внесены с согласованием президента, стенографисты назвали это решение «нарушением протоколов и порчей целостности стенограммы между стенографическим отделом и пресс-службой».
Из документа, подготовленного отделом стенографии Белого дома, дословно известно, что Байден сказал: «единственный плавающий мусор, который я вижу, — это его (Трампа. — Ред.) сторонники “. Однако в версии пресс-службы слово “сторонники” было заменено на “сторонника”.
Таким образом, в дальнейшем Байден мог бы сказать, что под «мусором» он подразумевал не всех «сторонников» Трампа, а разжигающего ненависть комика и «сторонника» Тони Хинчклиффа, который ранее неудачно пошутил и назвал Пуэрто-Рико «плавучим мусорным островом».
31 октября Трамп проехал в мусоровозе по штату Висконсин после того, как действующий американский лидер назвал его сторонников «мусором».
Ранее, 30 октября, Байден в процессе видеозвонка с латиноамериканскими избирателями назвал мусором американцев, которые поддерживают кандидата на пост главы государства от Республиканской партии и бывшего главу Белого дома Дональда Трампа. Причиной сказанного послужило выступление комика Тони Хинчклиффа на митинге Трампа. Юморист сравнил Пуэрто-Рико, которое является территорией Штатов, с «плавучим островом мусора».
Позднее Харрис прокомментировала сравнение Байденом сторонников Трампа с мусором. Она заявила, что категорически не согласна с критикой групп людей, основанной на том, кого из кандидатов они поддерживают. Белый дом, в свою очередь, разослал стенограмму, указывая на то, что Байден не говорил, что сторонники Трампа — мусор, а всего лишь запутался в своих словах и осуждает конкретно высказывания Хинчклиффа.
До этого, 28 октября, стало известно о досрочном голосовании президента США Джо Байдена. Действующий американский лидер явно не одобряет кандидата от Республиканской партии в качестве своего преемника. Байден добавил, что Трамп позволяет себе высказывания, недостойные главы государства.
Выборы 47-го президента США состоятся в ноябре 2024 года, на этот пост претендуют кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель партии республиканцев Дональд Трамп.