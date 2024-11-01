Лавров заявил, что оружие из Турции для ВСУ вызывает недоумение

В то же время он отметил, что в России ценят усилия Турции по содействию урегулированию украинского кризиса. «Именно турецкая сторона весной 2022 года предоставила стамбульскую площадку для консультаций с представителями Киева, способствовала заключению зерновой сделки. Стамбульские переговоры “похоронили” англосаксы, запретив Владимиру Зеленскому заключать соглашения, которые могли бы остановить боевые действия и обеспечить баланс интересов вовлеченных сторон», — напомнил Лавров.