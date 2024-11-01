Михаил Котюков посетил в Сосновоборске детскую спортивную секцию

Во время прошлого визита в Сосновоборск губернатор обратил внимание местной администрации и Министерства спорта на то, как работают детские секции по единоборствам. Интерес к борьбе и боксу у жителей города большой, но тренироваться им приходилось в помещениях, разбросанных по всему городу, с неудобным расписанием и в не самых лучших условиях.
«Сейчас увидел, что ситуация изменилась — начал работу новый физкультурно-оздоровительный комплекс “Сосновоборец”. Необходимый городу спортивный объект оставался недостроенным более 10 лет», — подчеркнул Михаил Котюков.
Сегодня разными видами единоборств здесь занимаются более 500 ребят, среди них мастера спорта, победители и призеры всероссийских соревнований. Также важно, что все тренеры, принятые на работу в новом учебном году, тоже являются выпускниками местной спортивной школы.
Так написал Михаил Котюков в своём ТГ-канале.