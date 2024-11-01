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Михаил Котюков посетил в Сосновоборске детскую спортивную секцию

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Во время визита в Сосновоборск губернатор зашёл в физкультурно-оздоровительный комплекс «Сосновоборец» и поговорил там с юными спортсменами.

Источник: Соцсети

Во время прошлого визита в Сосновоборск губернатор обратил внимание местной администрации и Министерства спорта на то, как работают детские секции по единоборствам. Интерес к борьбе и боксу у жителей города большой, но тренироваться им приходилось в помещениях, разбросанных по всему городу, с неудобным расписанием и в не самых лучших условиях.

«Сейчас увидел, что ситуация изменилась — начал работу новый физкультурно-оздоровительный комплекс “Сосновоборец”. Необходимый городу спортивный объект оставался недостроенным более 10 лет», — подчеркнул Михаил Котюков.

Сегодня разными видами единоборств здесь занимаются более 500 ребят, среди них мастера спорта, победители и призеры всероссийских соревнований. Также важно, что все тренеры, принятые на работу в новом учебном году, тоже являются выпускниками местной спортивной школы.

Так написал Михаил Котюков в своём ТГ-канале.