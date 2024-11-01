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ЦИК: Парламент Узбекистана обновился на 60%

ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Узбекистана зарегистрировала всех 150 избранных депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса по итогам состоявшихся 27 октября парламентских выборов, сообщает пресс-служба ЦИК.

Источник: Олий Мажлис Қонунчилик палатаси

«На состоявшемся 31 октября текущего года заседании Центральной избирательной комиссии в соответствии с Избирательным кодексом подведены итоги выборов в нижнюю палату парламента и проведена регистрация 150 депутатов, из которых 75 избраны от одномандатных округов, а остальные 75 — от единого избирательного округа по партийным спискам», — говорится в сообщении.

Состав нижней палаты парламента по итогам выборов обновлен почти на 60%.

Примечательно, что 38% избранных депутатов составляют женщины.

«Это стало самым высоким показателем в истории Узбекистана».

подчеркнули в пресс-службе ЦИК.

Напомним, 27 октября в Узбекистане впервые по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе прошли парламентские выборы. Явка по стране составила свыше 74% или более 15 млн избирателей.

Ранее на заседании ЦИК утвердили результаты выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса по единому избирательному округу и распределили 75 депутатских мандатов между политическими партиями.

Депутатские места распредели следующим образом:

  • Движение предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократическая партия (УзЛиДеП) — 26 мест;
  • Демократическая партия «Миллий тикланиш» — 14 мест;
  • Народно-демократическая партия (НДПУ) — 13 мест;
  • Социал-демократическая партия «Адолат» — 12 мест;
  • Экологическая партия — 10 мест.