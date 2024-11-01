ЦИК: Парламент Узбекистана обновился на 60%

«На состоявшемся 31 октября текущего года заседании Центральной избирательной комиссии в соответствии с Избирательным кодексом подведены итоги выборов в нижнюю палату парламента и проведена регистрация 150 депутатов, из которых 75 избраны от одномандатных округов, а остальные 75 — от единого избирательного округа по партийным спискам», — говорится в сообщении.