ЦИК: Парламент Узбекистана обновился на 60%

«На состоявшемся 31 октября текущего года заседании Центральной избирательной комиссии в соответствии с Избирательным кодексом подведены итоги выборов в нижнюю палату парламента и проведена регистрация 150 депутатов, из которых 75 избраны от одномандатных округов, а остальные 75 — от единого избирательного округа по партийным спискам», — говорится в сообщении.
Состав нижней палаты парламента по итогам выборов обновлен почти на 60%.
Примечательно, что 38% избранных депутатов составляют женщины.
«Это стало самым высоким показателем в истории Узбекистана».
Напомним, 27 октября в Узбекистане впервые по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе прошли парламентские выборы. Явка по стране составила свыше 74% или более 15 млн избирателей.
Ранее на заседании ЦИК утвердили результаты выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса по единому избирательному округу и распределили 75 депутатских мандатов между политическими партиями.
Депутатские места распредели следующим образом:
- Движение предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократическая партия (УзЛиДеП) — 26 мест;
- Демократическая партия «Миллий тикланиш» — 14 мест;
- Народно-демократическая партия (НДПУ) — 13 мест;
- Социал-демократическая партия «Адолат» — 12 мест;
- Экологическая партия — 10 мест.