Лукашенко: Беларусь готова помочь Алжиру в создании зернового хаба

Семьдесят лет назад началась вооруженная борьба алжирцев против французских колонизаторов, в результате которой государство стало независимым.
В этой связи президент Беларуси отметил, что День революции символизирует стойкость, мужество и непоколебимую волю алжирского народа к построению самостоятельного государства.
«Белорусы чтят память о героях, которые внесли бесценный вклад в становление независимого Алжира», — говорится в поздравительной телеграмме.
Белорусский лидер заявил, что отношения Минска и Алжира вышли на новый уровень, а взаимодействие между странами продолжает укрепляться.
По словам Лукашенко, Беларусь готова помочь крупнейшему африканскому государства реализовать инициативы по созданию в стране зернового хаба и хаба удобрений, а также выйти на самообеспечение продуктами питания.
Лукашенко пожелал алжирскому коллеге и всем гражданам страны стабильности и дальнейшего процветания.
«Пусть День революции всегда будет источником гордости и вдохновения для будущих поколений алжирцев», — резюмировал он.