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Лукашенко: Беларусь готова помочь Алжиру в создании зернового хаба

МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил своего алжирского коллегу Абдельмаджида Теббуна и народ страны с национальным праздником — 70-летием Дня революции Алжирской Народной Демократической Республики, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Источник: Sputnik.by

Семьдесят лет назад началась вооруженная борьба алжирцев против французских колонизаторов, в результате которой государство стало независимым.

В этой связи президент Беларуси отметил, что День революции символизирует стойкость, мужество и непоколебимую волю алжирского народа к построению самостоятельного государства.

«Белорусы чтят память о героях, которые внесли бесценный вклад в становление независимого Алжира», — говорится в поздравительной телеграмме.

Белорусский лидер заявил, что отношения Минска и Алжира вышли на новый уровень, а взаимодействие между странами продолжает укрепляться.

По словам Лукашенко, Беларусь готова помочь крупнейшему африканскому государства реализовать инициативы по созданию в стране зернового хаба и хаба удобрений, а также выйти на самообеспечение продуктами питания.

Лукашенко пожелал алжирскому коллеге и всем гражданам страны стабильности и дальнейшего процветания.

«Пусть День революции всегда будет источником гордости и вдохновения для будущих поколений алжирцев», — резюмировал он.

Лукашенко Александр
экономика
сельское хозяйство