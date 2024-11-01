Лукашенко сказал о готовности Беларуси помочь Алжиру в создании зернового хаба

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 1 ноября, поздравил президента Алжира Абдельмаджида Теббуна и народ указанной страны со знаменательной датой — 70-й годовщиной Дня революции Алжирской Народной Демократической Республики, а также сказал про готовность помочь стране в создании зернового хаба. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Глава государства в поздравлении обратил внимание, что 1 ноября в истории Алжира символизирует мужество, стойкость, непоколебимую волю народа к построению самостоятельного государства, а также напоминает про жертвы и трудности, которые пришлось преодолеть для того, чтобы обрести суверенитет.
Лукашенко подчеркнул, что белорусы чтят память о героях, которые внесли бесценный вклад в становление независимого Алжира. Он уточнил, что отношения Беларуси и Алжира вышил на новый уровень, заметив, что сотрудничество между двумя странами продолжает укрепляться.
— Мы готовы помочь в реализации ваших инициатив по созданию в Алжире зернового хаба, хаба удобрений, выходу на самообеспечение продуктами питания, а также в других отраслях, — заявил президент Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал пожароопасной ситуацию в ФРГ, Франции, Польше, Грузии.
Также глава государства назвал новый тренд «демократии» — пугать глав стран преследованием МУС.
Кроме того, Лукашенко оценил масштаб кризиса на планете и гарантии безопасности стран.