Лукашенко сказал о готовности Беларуси помочь Алжиру в создании зернового хаба

Глава государства в поздравлении обратил внимание, что 1 ноября в истории Алжира символизирует мужество, стойкость, непоколебимую волю народа к построению самостоятельного государства, а также напоминает про жертвы и трудности, которые пришлось преодолеть для того, чтобы обрести суверенитет.