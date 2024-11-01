Сергей Собянин объяснил, как Москва сокращает маятниковую миграцию

Одной из главных проблем Москвы долгое время была маятниковая миграция. Она заключалась в ежедневном утреннем перемещении миллионов человек в центр, а вечером — в обратном направлении — в жилые районы у МКАД и в города ближнего Подмосковья. О подходах города к решению проблемы рассказал в своем блоге Сергей Собянин.
«В 2010 году на крохотном пятачке земли внутри Третьего транспортного кольца было сконцентрировано 43 процента от общего числа рабочих мест. В тоже время 90 процентов москвичей проживает в районах за пределами ТТК», — отметил мэр Москвы.
Это было причиной плотного автомобильного трафика и переполненного метро, а также миллионов часов, потраченных москвичами на длительные поездки на работу и обратно.
Маятниковая миграция в разной степени присуща всем крупных городам мира. Подчас она неизбежна и даже полезна, но в Москве это явление приобрело избыточный характер.
«Вернуть маятниковую миграцию в цивилизованные рамки — важнейшая задача, которая стоит перед Правительством Москвы. По большому счету, здесь поможет только одно решение — создавать новые рабочие места за пределами исторического центра и поближе к месту жительства основной массы москвичей», — написал Сергей Собянин.
Опыт последних лет показал, что это сложная, но решаемая задача. С 2011 по 2023 год за пределами ТТК построили 35,9 миллиона квадратных метров новых офисов, торговых центров, социальных объектов и производственных зданий. В итоге обеспеченность рабочими местами улучшилась в 99 процентах районов Москвы.
Это позволило тысячам жителей столицы устроиться на хорошую работу ближе к дому. Доля тех, кто трудится внутри Третьего транспортного кольца, сократилась приблизительно до 35 процентов.
Однако это не решило полностью проблему маятниковой миграции, хотя и смягчило ее. Город продолжает расти и развиваться, поэтому в дальнейшем необходимо создавать достаточное количество рабочих мест рядом с жилыми районами. Один из способов решения задачи — городская программа стимулирования создания мест приложения труда, начавшаяся в 2020 году.
О программе
Московские застройщики могут выбирать один из двух вариантов работы. В первом случае у них есть возможность строить только жилье с минимальной социальной инфраструктурой. Этот вариант потребует внесения крупной суммы в бюджет.
Второй вариант предполагает не только возведение жилья, но и объектов для создания рабочих мест. Тогда застройщик получит скидку по платежам городу, которая покроет разницу между доходами от продажи жилья и менее прибыльных коммерческих объектов.
Как показывает практика, значительная часть инвесторов выбирает второй вариант.
«К настоящему моменту мы заключили свыше 130 соглашений на строительство более 200 объектов мест приложения труда. Частные инвестиции в реализацию этих проектов превысят два триллиона рублей, и в результате в городе появится свыше 290 тысяч рабочих мест для специалистов самых разных профессий. Найти работу рядом с домом смогут сотрудники производств, офисные служащие, учителя, воспитатели, врачи, работники культуры и спорта», — рассказал Сергей Собянин.
В рамках программы город уже получил 23 объекта, на которых создано около 21 тысячи рабочих мест. В частности, в районах Молжаниновский, Силино, Внуково и Южное Бутово открыты промышленные технопарки.
Резидентами промышленного парка «Бутово» стали предприятие по выпуску продукции для модульного домостроения, компания — разработчик рентгенодиагностических хирургических аппаратов, производители косметики, серверного и климатического оборудования, а также упаковки. Производства занимают площадь свыше 59 тысяч квадратных метров. На них работают около 1,8 тысячи человек.
В Москворечье-Сабурове, Западном Дегунине, Очаково-Матвеевском, Щукине, Щербинке, Коммунарке и Филимонковском районе благодаря городской программе открылись новые школы и детские сады. В Бутырском районе и Кузьминках появились торговый и офисный центры.
В Даниловском районе готовят к открытию музейно-выставочный центр «Коллекция», предназначенный для организации постоянных и временных выставок по живописи, графике и скульптуре. Его тоже построили по программе стимулирования создания мест приложения труда.
В будущем году планируется завершить работы на 42 объектах, где смогут работать около 36 тысяч человек. Лидером по этому показателю станет ТиНАО. В частности, в Щербинке, Внукове и Филимонковском районе построят четыре офисных центра, в Коммунарке — две школы. Кроме того, два детских сада появятся в Щербинке и один образовательный комплекс в Филимонковском районе. В Краснопахорском районе возведут два логистических парка, в районе Внуково — промышленный комплекс, а в Щербинке — центр инноваций и импортозамещения.
Программу стимулирования создания мест приложения труда мэр Москвы назвал одним из наиболее эффективных инструментов строительства комфортного и доступного города, где все желающие могут найти хорошую работу недалеко от дома.