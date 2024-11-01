Сергей Собянин объяснил, как Москва сокращает маятниковую миграцию

В будущем году планируется завершить работы на 42 объектах, где смогут работать около 36 тысяч человек. Лидером по этому показателю станет ТиНАО. В частности, в Щербинке, Внукове и Филимонковском районе построят четыре офисных центра, в Коммунарке — две школы. Кроме того, два детских сада появятся в Щербинке и один образовательный комплекс в Филимонковском районе. В Краснопахорском районе возведут два логистических парка, в районе Внуково — промышленный комплекс, а в Щербинке — центр инноваций и импортозамещения.