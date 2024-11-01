В Осинском округе планируют на 200% увеличить ежемесячную премию чиновникам

«У нас в администрации есть вакантные места, а должностные обязанности свободных ставок возлагаются на других специалистов. Вот для того, чтобы они выполняли работу качественно, и была внесена данная поправка. Благодарю всех депутатов, кто поддержал данное решение», — сообщил Алексей Григорьев.