В Осинском округе планируют на 200% увеличить ежемесячную премию чиновникам

На заседании Думы Осинского городского округа местная администрация предложила увеличить размер ежемесячной премии для ее специалистов до 200%. Соответствующий пункт в Положение «О денежном содержании муниципальных служащих органов местного самоуправления» вынесли на рассмотрение депутатов.
В администрации Осинского округа пояснили, эта инициатива направлена на стимулирование профессионального роста сотрудников и мотивацию к достижению лучших результатов в работе. Нынешняя средняя заработная плата главных специалистов администрации находится на уровне МРОТ в районе 22−24 тыс. руб.
Глава округа Алексей Григорьев отметил, что премию выплатят сотрудникам за совмещение должностей на время отсутствия специалиста.
«У нас в администрации есть вакантные места, а должностные обязанности свободных ставок возлагаются на других специалистов. Вот для того, чтобы они выполняли работу качественно, и была внесена данная поправка. Благодарю всех депутатов, кто поддержал данное решение», — сообщил Алексей Григорьев.
В постах под опубликованной в соцсетях информацией жители Осы предлагают увеличить премию сразу на 500%, а то качество работы чиновников может так и остаться на прежнем уровне. Они посчитали, что после введения надбавок зарплата составит до 72 тыс. руб.
«Учителям прибавили на 4%, все работают и не возмущаются», — отмечают в комментариях.