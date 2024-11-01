Олбани
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Олег Клемешов ушел из мэрии Новосибирска

Первый вице-мэр Новосибирска Олег Клемешов ушел из городской администрации в отставку.

Источник: Reuters

Распоряжение подписал мэр Максим Кудрявцев.

Олег Клемешов официально ушел в отставку с поста первого заместителя главы города 31 октября 2024 года.

В 2014 году чиновник был назначен главой администрации Ленинского района и занимал должность 5 лет. В 2019 году Олег Клемешов занял должность вице-мэра по городскому хозяйству, а в 2022 году переведен на должность первого заместителя мэра еще при Анатолии Локте. Пока на должность главы города не встал Максим Кудрявцев, Олег Клемешов был исполняющим обязанности.

31 октября 2024 года стало последним днем работы сразу двух чиновников из Правительства Новосибирской области: Андрея Клюзова и Сергея Семки.