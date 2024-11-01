Олег Клемешов ушел из мэрии Новосибирска

Распоряжение подписал мэр Максим Кудрявцев.
Олег Клемешов официально ушел в отставку с поста первого заместителя главы города 31 октября 2024 года.
В 2014 году чиновник был назначен главой администрации Ленинского района и занимал должность 5 лет. В 2019 году Олег Клемешов занял должность вице-мэра по городскому хозяйству, а в 2022 году переведен на должность первого заместителя мэра еще при Анатолии Локте. Пока на должность главы города не встал Максим Кудрявцев, Олег Клемешов был исполняющим обязанности.
31 октября 2024 года стало последним днем работы сразу двух чиновников из Правительства Новосибирской области: Андрея Клюзова и Сергея Семки.