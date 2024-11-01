Экс-сотрудник генконсульства США во Владивостоке Шонов получил реальный срок

В сообщении пресс-службы не указывается имя фигуранта, однако на опубликованном с заседания видео судья называет фамилию и имя — «Шонов Роберт».
Мужчину признали виновным по статье о сотрудничестве с иностранным государством.
Отбывать наказание Шонов будет в колонии общего режима.
Кроме того, ему предстоит выплатить штраф в 1 млн рублей. Также суд конфисковал у него денежные средства в сумме более 400 тысяч рублей и «электронное устройство, использовавшееся при совершении преступления».
Роберт Шонов был задержан сотрудниками ФСБ в мае 2023 года. По версии следствия, мужчина с сентября 2022 года «за материальное вознаграждение» собирал данные о ходе специальной военной операции.
Шонов признал свою вину на допросах. По его словам, к нему обратились сотрудники посольства США и сказали, что им нужна информация о резонансных событиях в России.
По данным следствия, Шонов получал задания от сотрудников политического отдела посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна.
В результате мужчине были предъявлены обвинения по ст. 275.1 УК РФ — «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством». Она предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.