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Экс-сотрудник генконсульства США во Владивостоке Шонов получил реальный срок

Бывший сотрудник генконсульства США во Владивостоке Роберт Шонов получил 4 года 10 месяцев колонии. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Приморского края.

Источник: AP 2024

В сообщении пресс-службы не указывается имя фигуранта, однако на опубликованном с заседания видео судья называет фамилию и имя — «Шонов Роберт».

Мужчину признали виновным по статье о сотрудничестве с иностранным государством.

Отбывать наказание Шонов будет в колонии общего режима.

Кроме того, ему предстоит выплатить штраф в 1 млн рублей. Также суд конфисковал у него денежные средства в сумме более 400 тысяч рублей и «электронное устройство, использовавшееся при совершении преступления».

Роберт Шонов был задержан сотрудниками ФСБ в мае 2023 года. По версии следствия, мужчина с сентября 2022 года «за материальное вознаграждение» собирал данные о ходе специальной военной операции.

Шонов признал свою вину на допросах. По его словам, к нему обратились сотрудники посольства США и сказали, что им нужна информация о резонансных событиях в России.

По данным следствия, Шонов получал задания от сотрудников политического отдела посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна.

В результате мужчине были предъявлены обвинения по ст. 275.1 УК РФ — «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством». Она предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.