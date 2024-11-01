Польша строит «Восточный щит» на границе с Россией. Военная операция, день 982-й

9:11 Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что с 19:00 31 октября до 00:30 1 ноября над регионом был сбит 61 украинский беспилотник самолетного типа.

9:04 Беспилотник ночью упал на территории нефтебазы в ставропольском Светлограде, пострадавших нет, на месте работают экстренные службы, сообщил глава региона.

8:41 Два жилых дома повреждены после массированной атаки украинских беспилотников в Орловской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков.

8:32 Военно-техническое сотрудничество Турции и Украины вызывает недоумение на фоне стремления Анкары к посредничеству в российско-украинском конфликте, заявил Лавров в интервью газете Hürriyet.

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8:21 Мир на Украине не входит в планы Запада и Киева, это не оставляет шансов на успешное посредничество Турции, заявил глава МИД РФ Лавров в интервью газете Hürriyet.

8:16 Стремительное продвижение ВС РФ с начала этого года в Донбассе ослабило украинскую оборону, а у ВСУ практически не осталось профессиональных военных, пишет The New York Times со ссылкой на опрошенных украинских военных и военных экспертов.

8:12 Аэропорт Южно-Сахалинска и другие транспортные объекты оборудуют комплексами противодействия БПЛА, сообщает пресс-служба регионального правительства.

8:10 Министр иностранных дел России Сергей Лавров запланировал рабочий визит на Мальту в декабре 2024 года, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

Это будет первый европейский визит Лаврова с 2021 года. Тогда глава МИД РФ с последний раз посещал европейскую страну, чтобы поучаствовать Совета глава МИД Организации и сотрудничества в Европе в Стокгольме.

8:07 ? В В Брянске беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом, ~пострадал один житель~. На одном из этажей повреждены окна, балкон и фасад дома. сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

8:04 Средства ПВО за ночь уничтожили 83 украинских беспилотника над российскими регионами: 36 БПЛА сбиты над Курской областью, 20 — над Брянской, 12 — над Крымом, восемь — над Воронежской областью, четыре — над Орловской и три — над Белгородской, сообщили в Минобороны РФ.

8:01 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 982-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.