Володин рассказал, как США управляют европейскими политиками

Володин напомнил и о скандале с Антониу Коштой, который вступит в должность председателя Европейского совета 1 декабря. По словам председателя Госдумы, в ноябре прошлого года Кошта стремительно ушел в отставку с поста премьер-министра Португалии на фоне того, что его помощники способствовали заключению инвестиционных соглашений по проектам в сфере добычи лития и зеленого водорода.