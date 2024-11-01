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Патрушев поручил усилить защиту судостроительных заводов Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя — РИА Новости Крым. Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в ходе совещания по вопросам судостроения в Крыму призвал принять дополнительные меры по защите судостроительных предприятий региона от атак вооруженных сил Украины.

Источник: РИА "Новости"

«Следует особо отметить, что производственная деятельность судостроительных и судоремонтных заводов Крыма осложнена действиями вооруженных сил Украины по нанесению им ущерба. Поэтому крайне важно принять дополнительные меры по защите инфраструктуры предприятий от диверсионно-террористических угроз, обеспечить строгое выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов», — цитирует Патрушева аппарат помощника президента.

Он отметил, что модернизация портовой и прибрежной инфраструктуры и развитие судостроительного комплекса является одним из приоритетов национальной морской политики в Азово-Черноморском регионе.

Отдельное внимание на совещании было уделено модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей предприятий, обеспечению их заказами, решению финансовых и кадровых вопросов.

Патрушев напомнил, что после воссоединения Крыма с РФ были определены задачи по финансовому оздоровлению, техническому перевооружению и обеспечению загрузки предприятий в регионе, однако в полной мере они пока не реализованы.

«Имеющийся производственный потенциал предприятий судостроительного комплекса не используется в полном объеме», — указал глава Морской коллегии.

Кроме того, на судостроительных предприятиях Крыма отмечается дефицит инженеров, специалистов среднего звена, основных производственных рабочих, остается еще низким уровень их заработной платы.