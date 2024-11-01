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Патрушев заявил о планах НАТО использовать Дунай для доступа в Черное море

США и их союзники по НАТО хотят получить доступ в Черное море через Дунай, используя внутренние водные пути Европы в военных целях. Об этом 1 ноября заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Источник: РИА "Новости"

«Вынашивают планы по расширению военно-морского присутствия в Черном море, по изменению режима черноморских проливов, установленного Конвенцией Монтрё, по использованию в военных целях внутренних водных путей Европы для доступа в Черное море через Дунай», — сказал он на совещании в Крыму по вопросам судостроения.

Патрушев указал на то, что США и НАТО стремятся всеми силами сохранить свое доминирование, в том числе в Мировом океане. Одним из направлений действий недружественных государств Запада он назвал снижение роли России в Черноморском регионе.

Ранее, 16 августа, Патрушев заявил в интервью «Известиям», что НАТО наращивает свое военно-морское присутствие во всех геополитически значимых районах Мирового океана, в том числе недалеко от прилегающих к России акваторий. На Черном море в НАТО готовятся нарастить свое присутствие в нарушение Конвенции Монтрё, указал тогда председатель Морской коллегии.

НАТО