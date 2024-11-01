Патрушев заявил о планах НАТО использовать Дунай для доступа в Черное море

Ранее, 16 августа, Патрушев заявил в интервью «Известиям», что НАТО наращивает свое военно-морское присутствие во всех геополитически значимых районах Мирового океана, в том числе недалеко от прилегающих к России акваторий. На Черном море в НАТО готовятся нарастить свое присутствие в нарушение Конвенции Монтрё, указал тогда председатель Морской коллегии.