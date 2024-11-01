Миротворцы в Приднестровье будут нести в день голосования 3 ноября службу в обычном режиме

Он подчеркнул, что, как и в первом туре голосования, в этот раз миротворцы и правоохранители в Приднестровье будут нести службу в обычном режиме, без перевода на усиленный. При этом в обращении призвали не допускать проявления агрессии и угроз по отношению к приднестровцам, которые приедут на избирательные участки, чтобы реализовать свое право голоса.