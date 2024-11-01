Миротворцы в Приднестровье будут нести в день голосования 3 ноября службу в обычном режиме

Заявление последовало в ответ на аналогичное обращение молдавской делегации неделю назад.
«Мы попросили взаимодействия всех делегаций, чтобы всё было обеспечено без осложнений ситуации в Зоне безопасности, чтобы люди могли свободно перемещаться на пунктах пропуска, отдавать свои голоса, решать свои вопросы. И чтобы не создавались какие-либо проблемы для этих действий».
Он подчеркнул, что, как и в первом туре голосования, в этот раз миротворцы и правоохранители в Приднестровье будут нести службу в обычном режиме, без перевода на усиленный. При этом в обращении призвали не допускать проявления агрессии и угроз по отношению к приднестровцам, которые приедут на избирательные участки, чтобы реализовать свое право голоса.
В первом туре президентских выборов, которые прошли в Молдове 20 октября, приняли участие более 16 000 жителей Приднестровья.
Во втором туре, который состоится 3 ноября, за президентские кресло поборются нынешняя глава государства Майя Санду и экс-генпрокурор Александр Стояногло, они набрали в первом туре наибольшее число голосов.