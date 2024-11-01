Национализированное имущество принесло в бюджет Крыма 4,5 млрд — Аксенов

По его данным, с 2022 по 2024 годы в перечень национализированного имущества вошли порядка 3,5 тысяч объектов, из них 1 200 — в этом году.
«В бюджет региона поступило более 392 млн рублей. Из них 75% — в этом году. В целом реализация национализированного имущества принесла в бюджет свыше 4,5 млрд рублей», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
В Крыму с начала 2024 года национализировали более 300 объектов украинских олигархов и недружественно настроенных в отношении России украинских бизнесменов. Наиболее крупные активы уже в собственности Крыма или проданы новым собственникам.
Позже перечень национализированного имущества конкретизировали. В него вошли около десятка коммерческих предприятий.
Национализация в Крыму.
В феврале 2023 года депутаты крымского парламента поддержали национализацию имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия.
В декабре 2023 года глава республики Сергей Аксенов заявил, что доход Крыма от продажи национализированного имущества украинских олигархов и политиков составил порядка 2,3 миллиарда рублей.
Под национализацию, в частности, попали курортные комплексы, включая известные крымчанам гостиницы «Лондон» и «Отель 1001 ночь», парк-отель «Марат» в поселке Гаспра и другие. 500 миллионов рублей республике досталось от продажи части магазинов сети «Эпицентр» (ООО «РусЛайн Ко»).
Кроме того, на аукционе была продана ялтинская квартира Владимира Зеленского и его жены Елены, ранее национализированная властями Крыма. Новый владелец жилья заплатил за него 44,3 млн рублей.
В мае текущего года на торги был выставлен национализированный отель «Вилла Елена» в Ялте, который ранее принадлежал литовскому бизнесмену Коласу Игорису.