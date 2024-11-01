Лукашенко обратился к сотрудникам факультета журналистики БГУ 1 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 1 ноября 2024 года, обратился к сотрудникам факультета журналистики Белорусского государственного университета и поздравил с 80-летием указанного подразделения вуза. Об этом информирует пресс-служба президента.
Лукашенко в поздравлении выразил искренние поздравление с 80-летием факультета журналистики БГУ, который является ведущим образовательным центром Беларуси в сфере массовой информации. Он отметил, его учебная база, которая была создана трудом опытным педагогов, на протяжении многих лет является основой подготовки квалифицированных специалистов, профессионалов для белорусской медиаиндустрии.
Президент Беларуси подчеркнул, каждый день освещая жизнь Беларуси, выпускники факультета журналистики в лицах, событиях, фактах формируют современный облик страны, а также защищают ее информационный суверенитет.
Глава государства убежден в том, что проверенные временем традиции журфака БГУ найдут достойное продолжение в достижениях его преподавателей, студентов, выпускников. Он добавил, что высокие стандарты качества образования и далее будут способствовать развитию медийной отрасли, служить интересам родной страны.
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