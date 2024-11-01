Лукашенко обратился к сотрудникам факультета журналистики БГУ 1 ноября

Лукашенко в поздравлении выразил искренние поздравление с 80-летием факультета журналистики БГУ, который является ведущим образовательным центром Беларуси в сфере массовой информации. Он отметил, его учебная база, которая была создана трудом опытным педагогов, на протяжении многих лет является основой подготовки квалифицированных специалистов, профессионалов для белорусской медиаиндустрии.