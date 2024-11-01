Вице-премьер Молдавии призвала ускорить подготовку к вступлению в ЕС

Ранее Еврокомиссия опубликовала отчеты по расширению с оценкой прогресса стран-кандидатов. В нем сообщается, что Украина и Молдавия при выполнении определенных условий смогут только начать переговоры по существу о членстве в ЕС в 2025 году.
«Опубликованный Еврокомиссией пакет по расширению показывает, что усилия Молдавии, предпринятые в прошлом году, приносят ощутимые результаты. Мы добились прогресса в 31 из 33 глав, предусмотренных планом действий по вступлению ЕС … В впереди предстоит ещё много работы, Я приглашаю гражданское общество к внимательному рассмотрению выводов Пакета по расширению в отношении Молдавии и приглашаю всех на обсуждение 6 ноября, чтобы вместе определить пути ускорения прогресса для подготовки Республики Молдова к вступлению в ЕС», — написала Герасимова на своей странице в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Вице-премьер отметила, что уровень готовности Молдавии к членству в ЕС значительно повысился в пяти ключевых областях — энергетике, экологии, образовании и культуре, в сфере защиты прав потребителей, в региональной политике и таможенном союзе.
Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года «ведет» с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония — кандидат с 2005 года, Черногория — с 2010 года, Сербия — с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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