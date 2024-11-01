Экс-министр Кулеба: США предложили Зеленскому подготовить видеозавещание

Власти США были уверены в поражении Украины в вооруженном конфликте с Россией и просили президента Зеленского записать видеозавещание перед началом СВО, рассказал бывший министр иностранных дел страны Кулеба. В этом же фильме журналист Саймон Шустер сообщил, что вице-президент США Камала Харрис до начала спецоперации рекомендовала украинскому лидеру «готовиться к созданию правительства в изгнании» и искать решения, чтобы «подготовить Украину к партизанской войне».