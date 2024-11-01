Польша начала строительство линии укреплений на границе с Беларусью и Россией. Об этом рассказал премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет ТАСС.
Он отметили, что строительство оборонительных укреплений в рамках программы «Восточный щит» началось на границе с Россией. У себя в соцсетях Туск опубликовал фото с экскаваторами, выполняющими земельные работы.
Говорится, что в приграничной зоне с Беларусью и Россией, протяженность которой составляет 800 километров, намерены выкопать рвы, разместить минные поля, установить противотанковые ежи, а также создать систему активного наблюдения. Стоимость указанных работ составит примерно 2,5 миллиарда долларов. Их планируется завершить в 2028 году.
Ранее Латвия начнет конфисковывать авто на белорусских номерах с 1 ноября.
Кстати, ГТК отреагировал на запрет о перемещении по Латвии авто на белорусских номерах.
А еще мы узнали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2024: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.