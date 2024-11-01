Польша начала строительство линии укреплений на границе с Беларусью и Россией

Говорится, что в приграничной зоне с Беларусью и Россией, протяженность которой составляет 800 километров, намерены выкопать рвы, разместить минные поля, установить противотанковые ежи, а также создать систему активного наблюдения. Стоимость указанных работ составит примерно 2,5 миллиарда долларов. Их планируется завершить в 2028 году.