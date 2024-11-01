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Степашин: Нетаньяху вернулся к вопросу передачи России Александровского подворья

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вернулся к работе группы, оценивающей возможность возврата России Александровского подворья в Иерусалиме, заявил председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин. Израильские власти это пока не комментировали.

Источник: Reuters

«Она (рабочая группа.— “Ъ”) работает, все материалы у нас представлены, они сейчас изучаются, и никаких юридических оснований не признать эту собственность государства (России.— “Ъ”) сегодня нет», — сказал «РИА Новости» господин Степашин.

Александровское подворье — единственный русский объект, расположенный в черте иерусалимского Старого города. Здание было приобретено Россией в XIX веке. В 2015 году премьер-министр Дмитрий Медведев поручил оформить юридически все права России на Александровское подворье, а также на церковь Святого Александра Невского в Иерусалиме.

В январе 2020 года СМИ писали, что Израиль согласен передать России подворье, однако в апреле того же года израильские власти приостановили процесс передачи. В апреле 2022-го Сергей Степашин сообщил, что президент РФ Владимир Путин направил письмо руководству Израиля с просьбой принять положительное решение по вопросу регистрации права собственности России на Александровское подворье. МИД РФ ожидал, что вопрос будет решен «в обозримом будущем».

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