Степашин: Нетаньяху вернулся к вопросу передачи России Александровского подворья

«Она (рабочая группа.— “Ъ”) работает, все материалы у нас представлены, они сейчас изучаются, и никаких юридических оснований не признать эту собственность государства (России.— “Ъ”) сегодня нет», — сказал «РИА Новости» господин Степашин.
В январе 2020 года СМИ писали, что Израиль согласен передать России подворье, однако в апреле того же года израильские власти приостановили процесс передачи. В апреле 2022-го Сергей Степашин сообщил, что президент РФ Владимир Путин направил письмо руководству Израиля с просьбой принять положительное решение по вопросу регистрации права собственности России на Александровское подворье. МИД РФ ожидал, что вопрос будет решен «в обозримом будущем».