Степашин: Нетаньяху вернулся к вопросу передачи России Александровского подворья

В январе 2020 года СМИ писали, что Израиль согласен передать России подворье, однако в апреле того же года израильские власти приостановили процесс передачи. В апреле 2022-го Сергей Степашин сообщил, что президент РФ Владимир Путин направил письмо руководству Израиля с просьбой принять положительное решение по вопросу регистрации права собственности России на Александровское подворье. МИД РФ ожидал, что вопрос будет решен «в обозримом будущем».