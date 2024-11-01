Радий Хабиров собрал оперштаб в связи с атакой БПЛА на ТЭК Башкирии.

Сегодня, 1 ноября, в Доме Республики Глава Башкирии Радий Хабиров провёл совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона.
На повестке заседания стоял вопрос защиты промышленных объектов республики от террористических атак, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов. В заседании приняли участие представители силовых структур, министерств и ведомств республики, руководители крупных промышленных объектов Башкирии.
Руководитель региона сообщил, что вчера — 31 октября — уфимские предприятия топливно-энергетического комплекса подверглись атаке трёх вражеских беспилотника. Один из них столкнулся с противодронной защитой одной из промышленных установок, два других упали вне территории объектов.
«Жертв и разрушений нет, предприятия работают в штатном режиме, — сказал Радий Хабиров. — Видим, что принятые меры по формированию комбинированной системы обороны, задействование средств наблюдения и защиты оказались эффективными. В то же время важно и впредь обеспечивать предприятия и организации устойчивой и надёжной защитой. Необходимо обсудить дополнительные меры по повышению уровня защищённости нашей промышленности».
Радий Хабиров подчеркнул, что накануне во время атаки БПЛА оперативные службы республики своевременно отреагировали на ситуацию и выполнили свои задачи.
Радий Хабиров поблагодарил руководителей предприятий за организацию защиты важнейших промышленных объектов от террористических атак.
«Ваша задача — принять для этого все необходимые меры. Республика, безусловно, готова оказать поддержку в этой части», — сказал руководитель региона.
Участники заседания рассмотрели обстоятельства произошедшей атаки БПЛА, а также обсудили предложения по повышению безопасности промпредприятий Башкортостана.
Напомним, вчера в уфимском аэропорту были приостановлены авиарейсы. Воздушной гавани столицы Башкирии угрожали БПЛА. В связи с этим два воздушных пассажирских лайнера были перенаправлены в Пермь, один в Нижнекамск и ещё один — в Казань. Как позже выяснилось, воздушная гавань столицы Башкирии закрывалась в связи с атакой БПЛА на предприятия ТЭК города.
Ситуацию прокомментировал Радий Хабиров. Он отметил, что сформирована система обороны от подобных нападений.
Вчера в 22.00 часов по уфимскому времени в аэропорту Уфы сняли ограничения на приём и выпуск воздушных судов.