Радий Хабиров собрал оперштаб в связи с атакой БПЛА на ТЭК Башкирии.

Напомним, вчера в уфимском аэропорту были приостановлены авиарейсы. Воздушной гавани столицы Башкирии угрожали БПЛА. В связи с этим два воздушных пассажирских лайнера были перенаправлены в Пермь, один в Нижнекамск и ещё один — в Казань. Как позже выяснилось, воздушная гавань столицы Башкирии закрывалась в связи с атакой БПЛА на предприятия ТЭК города.