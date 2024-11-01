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Беглов анонсировал строительство крупнейшей больницы в Петербурге

В 2025 году в Приморском районе Санкт-Петербурга начнется возведение крупнейшего многопрофильного медицинского комплекса города, сообщил губернатор Александр Беглов в эфире программы «Петербург. Новый взгляд» на телеканале 78.ru.

Источник: РИА "Новости"

Новый медицинский кластер расположится на Глухарской улице, рядом с центром протонной терапии МИБС.

«Строительство этой больницы станет важным шагом в создании современного медицинского кластера, — отметил Беглов. — В Адресной инвестиционной программе города уже зарезервированы средства на реализацию проекта, начиная с 2025 года».

Многопрофильный комплекс будет включать пять крупных объектов, работающих автономно. В его состав войдут два стационара для взрослых, лечебно-диагностический корпус с амбулаторным и консультативным отделениями, а также корпуса для детей — педиатрический и инфекционный.