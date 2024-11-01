Лавров прокомментировал договор о партнерстве России с КНДР

«Договор о стратегическом партнерстве заложил прочный фундамент для дальнейшего углубления наших отношений во всех сферах двусторонней повестки, но и призван также сыграть стабилизирующую роль в регионе Северо-Восточной Азии, но и в более широком плане — на всем нашем континенте», — сказал он.