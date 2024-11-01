WP: Харрис использует звезд шоу-бизнеса в последние дни перед выборами

По ее сведениям, знаменитости все чаще выходили на сцену вместе с Харрис на недавних митингах в колеблющихся Аризоне и Неваде, штатах, за электорат которых ведется борьба. Так, в Лас-Вегасе к вице-президенту на сцене присоединилась поп-звезда Дженнифер Лопес, в Рино — мексиканская группа Man. На предстоящем 31 октяьря митинге в Милуоки (штат Висконсин) с Харрис выступит хип-хоп/рэп исполнительница Cardi B. По данным газеты, в предвыборном штабе кандидата считают, что привлечение знаменитостей с большим числом подписчиков в социальных сетях поможет незадолго до начала выборов охватить ключевые группы избирателей, включая женщин и молодежь.
Издание напомнило, что ранее для участия в мероприятиях в поддержку вице-президента уже привлекались Брюс Спрингстин, Стиви Уандер и певица Бейонсе. Отмечается, что до сих пор Харрис удавалось избегать негативной реакции общественности из-за близкого общения со знаменитостями, которое в эпоху политического популизма сопряжено с рисками. Так, во время президентской гонки в 2008 году кандидат от республиканцев Джон Маккейн раскритиковал своего конкурента Барака Обаму, назвав его знаменитостью, а не лидером из-за предвыборной рекламы, в которой тот был изображен вместе с поп-звездами Бритни Спирс и Пэрис Хилтон.
Очередные всеобщие выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. За пост президента на них будут бороться Трамп и Харрис. Трамп был 45-м американским президентом, он находился у власти в 2017—2021 годах. Выборы 2020 года он проиграл Байдену, а сейчас предпринимает попытку вернуться в Белый дом.