WP: Харрис использует звезд шоу-бизнеса в последние дни перед выборами

Издание напомнило, что ранее для участия в мероприятиях в поддержку вице-президента уже привлекались Брюс Спрингстин, Стиви Уандер и певица Бейонсе. Отмечается, что до сих пор Харрис удавалось избегать негативной реакции общественности из-за близкого общения со знаменитостями, которое в эпоху политического популизма сопряжено с рисками. Так, во время президентской гонки в 2008 году кандидат от республиканцев Джон Маккейн раскритиковал своего конкурента Барака Обаму, назвав его знаменитостью, а не лидером из-за предвыборной рекламы, в которой тот был изображен вместе с поп-звездами Бритни Спирс и Пэрис Хилтон.