Американист сравнил шансы кандидатов в президенты США за четыре дня до выборов

«Сейчас мы наблюдаем во многом беспрецедентную ситуацию, когда у республиканцев имеется преимущество в рамках этого раннего голосования — то, чего обычно у них нет, потому что большинство республиканских избирателей, как правило, голосуют в сам день выборов. Но прямо сейчас в рамках раннего голосования они обходят с небольшим отрывом демократов в Неваде, Аризоне, Джорджии и Северной Каролине. Это может очень негативные последствия иметь для Харрис, если им не удастся это преимущество нивелировать ближе ко дню выборов, потому что в день выборов тоже будет больше республиканцев голосовать, чем демократов. При этом в штатах среднего запада, особенно в Пенсильвании, Висконсине и Мичигане мы видим, что у демократов преимущество имеется, но оно не такое большое, как было четыре года назад, поэтому здесь тоже могут быть проблемы», — объяснил политолог.