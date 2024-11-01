Губернатор Вячеслав Федорищев рассказал о новом главе Тольятти

По словам губернатора, главой Тольятти должен стать не политик, не функционер, а хозяйственник.
«Это человек, который умеет заниматься большим хозяйством. Человек с опытом, который уже имел возможность проявить себя в хозяйственной работе. При этом необходимо гибкое умение находить ресурсы для развития, в том числе федеральных программ. Этот человек должен быть достаточно коммуникабелен, но при этом основная его работа — это хозяйство», — заявил глава региона.
Место главы Тольятти вакантно с 16 сентября, когда на совещании в областном правительстве губернатор сообщил об отставке Николая Ренца. Тогда он пообещал, что решение о новом главе города будет принято в ближайший месяц.
Конкурс на замещение должности главы Тольятти был объявлен городской думой 9 октября, он должен был продлиться до 11 ноября, но затем его продлили еще на месяц — до 11 декабря. Источники называли разных кандидатов на этот пост, но они, по информации «Ъ-Волга», были отсеяны после собеседования у Вячеслава Федорищева.