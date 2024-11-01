Губернатор Вячеслав Федорищев рассказал о новом главе Тольятти

«Это человек, который умеет заниматься большим хозяйством. Человек с опытом, который уже имел возможность проявить себя в хозяйственной работе. При этом необходимо гибкое умение находить ресурсы для развития, в том числе федеральных программ. Этот человек должен быть достаточно коммуникабелен, но при этом основная его работа — это хозяйство», — заявил глава региона.