МИД КНДР заявил об указании Ким Чен Ына оказать помощь российской армии

Цой Сон Хи заявила, что «отношения повышаются на новый уровень отношений непобедимого боевого товарищества, а также стратегических отношений со столетней перспективой».
«С самого начала специальной военной операции уважаемый товарищ председатель государственных дел Ким Чен Ын дал указание, чтобы мы ни на кого не оглядываясь, неизменно и мощно поддерживали и оказывали помощь российской армии и российскому народу в их священной войне. До победного дня мы всегда будем твердо стоять рядом с нашими российскими товарищами», — добавила она.
Сергей Лавров в свою очередь заявил о выходе отношений на беспрецедентный новый уровень. «Партнерство действительно имеет стратегический характер, в том числе с точки зрения интенсивности политического диалога», — сказал министр.
Вместе с тем он подчеркнул, что между военными двух стран налажены «очень тесные контакты» по линии спецслужб, которые позволяют решать практически значимые и важные для безопасности обоих стран задачи.
В июне лидеры России Владимир Путин и КНДР Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Статья 4 этого соглашения предусматривает, что, «если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств, другая сторона немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися у нее средствами в соответствии со ст. 51 Устава ООН и законами КНДР и Российской Федерации». Госдума ратифицировала договор 24 октября.
В том же месяцы южнокорейская и украинская разведки начали сообщать сначала о планируемой, а затем и о фактической переброске войск КНДР в Россию для участия в военной спецоперации. Позже эти данные подтвердили в Пентагоне. Накануне зампред США в ООН Роберт Вуд заявил, что в Курскую область прибыли уже 8 тыс. северокорейских военных.
Ни Москва, ни Пхеньян не подтверждали данные о переброске войск. Российский президент Владимир Путин, комментируя данные южнокорейской разведки, заявил, что «[спутниковые] снимки — вещь серьезная», и если они есть, «значит, они чего-то отражают». Он также напомнил о ст. 4 Договора о стратегическом партнерстве КНДР и России и отметил, что Москва «никогда не сомневалась, что руководство Северной Кореи относится серьезно к договоренностям».