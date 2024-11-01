МИД КНДР заявил об указании Ким Чен Ына оказать помощь российской армии

«С самого начала специальной военной операции уважаемый товарищ председатель государственных дел Ким Чен Ын дал указание, чтобы мы ни на кого не оглядываясь, неизменно и мощно поддерживали и оказывали помощь российской армии и российскому народу в их священной войне. До победного дня мы всегда будем твердо стоять рядом с нашими российскими товарищами», — добавила она.